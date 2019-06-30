الكشف عن اتفاق بين عبد المهدي والحلبوسي على إنهاء ملف التربية

2019/06/30 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الأحد، عن تقديم رئس الوزراء عادل عبد المهدي مرشحة جديدة لوزارة التربية الى رئاسة البرلمان، مشيرا الى ان عبد المهدي اتفق مع رئيس مجلس النواب على إنهاء الملفين خلال اليومين المقبلين.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل السيرة الذاتية لمرشحة جديدة […]

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