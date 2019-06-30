2019/06/30 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة حديثة إلى أن ساعات مشاهدة التلفزيون بعد العشاء تعد سلوكا أكثر سوءا من العمل في المكتب.ووجدت الدراسة الجديدة التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن الأمريكيين الذين يقضون أكثر من 4 ساعات يوميا في مشاهدة التلفزيون، لديهم خطر أعلى بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب، أو الوفاة المبكرة مقارنة بالذين يشاهدون التلفزيون أقل من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربع أمام التلفزيون مضر أكثر من الجلوس في العمل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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