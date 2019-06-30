تعرف على ابرز الاسماء المتنافسة على منصب محافظ كركوك

2019/06/30 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ،الاحد، عن تقديم حزبه عدة اسماء لشغل منصب محافظ كركوك.وقال خوشناو في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” الاسماء المطروحة عدة والحزب الديمقراطي الكردستاني لديه دراية بهذه الاسماء”، مشيرا الى ان “المنافسة انحصرت بين شخصين هما خالد شواني واللواء جمال طاهر “.واضاف خوشناو ان “حزب بارزاني […]

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