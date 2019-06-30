تعاون مشترك بين اتحاد الحقوقيين العراقيين ووزارة الهجرة والمهجرين للتخفيف من معاناة النازحين والمهجرين

2019/06/30 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد من اتحاد الحقوقيين العراقيين برئاسة محمد نعمان الداودي مع وزارة الهجرة والمهجرين سبل التخفيف من معاناة النازحين.وقال رئيس الوفد محمد نعمان الداودي : ان الوفد بحث مع مع وزير الهجرة والمهجرين نوفل موسى امكانية عقد بروتوكول مشترك للعمل على التخفيف من معاناة النازحين والمهجرين في المحافظات التي تعرض سكانها للنزوح بسبب الحرب […]

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