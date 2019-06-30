العطار:خفض أسعار البيض يتناسب مع الدخل النقدي للمواطن

2019/06/30 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار، الاحد، ان خفض أسعار البيض يتناسب مع الدخل النقدي للمواطن، مطالبا بضرورة العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والرقابية للسيطرة على تقلبات السوق.وقال العطار في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن”إجراءات اتحاد الجمعيات التعاونية في العراق ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار بيض المائدة بما

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