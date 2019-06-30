2019/06/30 | 12:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس وصف السيناتور بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب بـ”العنصري والمتشدد”.
وقال بيرني أمام تجمع من الأفارقة الأمريكيين في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو: “لدينا في الواقع رئيس عنصري ومتشدد..
أتمنى لو لم يكن علي أن أقول ذلك..
لا يوجد عذر للعائلات البيضاء لامتلاك ثروة أكبر بعشرة أضعاف من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور أميركي: ترامب عنصري ومتشدد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيرني أمام تجمع من الأفارقة الأمريكيين في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو: “لدينا في الواقع رئيس عنصري ومتشدد..
أتمنى لو لم يكن علي أن أقول ذلك..
لا يوجد عذر للعائلات البيضاء لامتلاك ثروة أكبر بعشرة أضعاف من
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور أميركي: ترامب عنصري ومتشدد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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