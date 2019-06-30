سيناتور أميركي: ترامب عنصري ومتشدد

2019/06/30 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصف السيناتور بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس ‏دونالد ترامب بـ”العنصري والمتشدد”.‏ وقال بيرني أمام تجمع من الأفارقة الأمريكيين في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو: “لدينا في ‏الواقع رئيس عنصري ومتشدد..أتمنى لو لم يكن علي أن أقول ذلك..لا يوجد عذر للعائلات ‏البيضاء لامتلاك ثروة أكبر بعشرة أضعاف من

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