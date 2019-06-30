محافظ البصرة: تظاهرات اليوم تختلف عن العام الماضي مع تحسن الخدمات

2019/06/30 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، انه لن يتم السماح لأي جهة بالتعدي على حرمات ‏المواطنين, فيما أشار إلى أن تظاهرات اليوم تختلف عن العام الماضي مع تحسن بعض الخدمات.‏ وقال العيداني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “حق التظاهر السلمي مشروع ‏ومحفوظ، والاجتماع الأمني الذي عقد هذا اليوم أكد

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