2019/06/30 | 12:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سعر الصرف ليوم الاحد30/6/2019بغداد - السعر في البورصة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار في مقابل الدينار العراقي ببغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
120,125
السعر في اغلب صيرفات بغداد
119,500
120,500
كربلاء
120,200
كركوك
120,300
السليمانية
120,200
النجف
120,150
الموصل
120,275
اربيل
120,200
البصرة
120,200
ميسان
120,200
السماوة
120,250
الفلوجة
120,200
الليرة التركية
5,79
التومان الايراني
1312
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار في مقابل الدينار العراقي ببغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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