اسعار الدولار في مقابل الدينار العراقي ببغداد والمحافظات

2019/06/30 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر الصرف ليوم الاحد30/6/2019بغداد - السعر في البورصة

120,125

السعر في اغلب صيرفات بغداد

119,500

120,500

كربلاء

120,200

كركوك

120,300

السليمانية

120,200

النجف

120,150

الموصل

120,275

اربيل

120,200

البصرة

120,200

ميسان

120,200

السماوة

120,250

الفلوجة

120,200

الليرة التركية

5,79

التومان الايراني

1312

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