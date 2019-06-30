العميري: كابينة عبد المهدي الوزارية فشلت فشلاً ذريعاً

2019/06/30 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن النائب عن كتلة سائرون النيابية غايب العميري، ان كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الوزارية فشلت فشلا ذريعا.وقال العميري في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية”، إن “تشكيلة عبد المهدي فشلت فشلاً ذريعاً”.واضاف “لن نصوت على غير المستقلين بالدرجات الخاصة”، متابعا ان “سائرون تدعوا لاختيار التكنوقراط بالدرجات الخاصة”.ومن المفترض ان يصوت ...

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