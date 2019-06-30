ما هي “الأرض المحرمة” التي تفصل الكوريتين؟

2019/06/30 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، الأمر الذي يجدد الآمال في إحياء المحادثات النووية المتوقفة.وقد شهدت آخر جبهات الحرب الباردة على مستوى العالم سلسلة من الأحداث المهمة على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى

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