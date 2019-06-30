اربيل تحتضن ملتقى اقتصاديا كبيرا مع تركيا

2019/06/30 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تحتضن اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاحد، ملتقى اقتصاديا بين شركات الاقليم وتركيا.ويحضر الملتقى مسؤولون ودبلوماسيون اتراك، إلى جانب رؤساء عدد من الشركات التركية.ويشارك في الملتقى اكثر من 150 شركة من اقليم كوردستان وتركيا.وتعمل بالمجمل اكثر من 1000 شركة تركية في اقليم كوردستان ويصل حجم التبادل التجاري بين الاقليم وانقرة الى نحو 8 مليار دولار.

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