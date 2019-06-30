بالصورة.. ضبط جهاز غش غريب بمراكز ديالى الامتحانية

2019/06/30 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" كوادر تربية ديالى تمكنت من ضبط حالة "غش" باستخدام الشعر المستعار "بوستيجة"، في احد مرا كز المحافظة الامتحانية، تزامنا مع انطلاق الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي الدور الاول".واضاف البيان، ان" الحالة تم رصدها من قبل أحد المراقبين داخل مدرسة بقضاء بعقوبة أثناء أداء امتحانات مادة "الاسلامية".انتهى..م.م

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