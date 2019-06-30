ضبط 13 صهريجا محمل بمادة النفط الخام والقبض عدد من المتهمين في البصرة

2019/06/30 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، عن ضبط 13 صهريجا محملة بمادة ‏النفط الخام، فيما اكدت القبض على 14 متهماً بتهريبها

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