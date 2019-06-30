ما علاقة الشعور بالخدر في اليدين و ارتفاع ضغط الدم؟

2019/06/30 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتضمن أعراض مرض ضغط الدم المرتفع الصداع ومشكلات في الرؤية، وبالطبع هناك العديد من المؤشرات غير العادية التي ينبغي محاولة إدراكها والتعرف عليها.ومن بين هذه

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