2019/06/30 | 12:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ازدياد حالات الاصابة بمرض السرطان في الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
ازدادت حالات الاصابة بمرض السرطان في محافظة الانبار بسبب الاسلحة النمحرمة التي استخدمت في المحافظة من ق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ازدياد حالات الاصابة بمرض السرطان في الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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