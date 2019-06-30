ازدياد حالات الاصابة بمرض السرطان في الانبار

2019/06/30 | 12:28

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بغداد:سومر نيوز

ازدادت حالات الاصابة بمرض السرطان في محافظة الانبار بسبب الاسلحة النمحرمة التي استخدمت في المحافظة من ق...

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