نائبة: عبد المهدي لم يبعث بأي اسم جديد للتربية

2019/06/30 | 12:28

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي, الاحد, ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يبعث بأسم مرشح جديد...

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