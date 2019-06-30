بالصور: متظاهرون يحاصرون اعضاء المجلس البلدي بقضاء الاصلاح.. هذه مطالبهم

2019/06/30 | 12:28

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بغداد اليوم-ذي قار

بغداد اليوم-بغداد

حاول متظاهرون، الأحد، 30 حزيران، 2019، اقتحام المجلس البلدي، لقضاء سوق الشيوخ، جنوبي ذي قار، فيما تصدت القوات الأمنية لهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات تظاهروا قرب فلكة نصب الشهيد، وسط قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قا

بغداد اليوم-بغداد

باشر محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، الأحد، 30 حزيران، 2019، عمليه بديوان المحافظة، قاطعا اجازته، التي تحجج بها، لعدم حضور جسلة استجوابته.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظ الديوانية سامي الحسناوي، والذي اقاله مجل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات خلال شهرين.

ويظهر الجدول المرفق الصادر من الدفاع المدني، موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من تاريخ 8 ايا

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