برلماني ايراني: التفاوض مع الولايات المتحدة..ذل واستسلام مطلق

2019/06/30 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان، ان التفاوض مع الولايات المتحدة لا يجلب لبلاده إلا الذل والاستسلام المطلق.واضاف في مقابلة مع وكالة أنباء / إيسنا/ الإيرانية : كل انسان حر يعلم أن إيران إذا جلست على طاولة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لن تجني سوى الذل والاستسلام المطلق لأمريكا والقوى العظمى.وشدد بزشكيان على […]

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