اليوم ..العراق يلاعب الكويت في تصفيات آسيا بكرة الطائرة تحت 23 عاماً

2019/06/30 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه المنتخب الوطني نظيره الكويتي , اليوم الأحد , في ثاني مبارياته بتصفيات آسيا لكرة الطائرة والمقامة منافساتها في البحرين.وخسر منتخب الطائرة أولى مبارياته، أمس السبت، أمام نظيره السعودي بثلاث أشواط لأثنين بواقع (25-17) (22-25) (21-25) (26-24) (13-15) في التصفيات التي تقام في البحرين.ومن المقرر أن يخوض ،غداً الاثنين، مباراته الثالثة مع المنتخب …

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