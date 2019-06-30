“فودكس” تغلق جولة استثمارية جديدة تهدف للتوسع في التقنية المالية

2019/06/30 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة فودكس (Foodics) عن إغلاقها لجولة استثمارية جديدة عن طريق مستثمرين حاليين وجدد بهدف التوسع إلى مجالات عدة؛ أهمها قطاع التقنية المالية والمتضمنة تطوير نظام نقاط بيع شامل موجه لقطاع التجزئة والمطاعم.وذكرت الشركة، انه “بجانب عملها على إطلاق تجربة فودكس المميزة على نظامي Web وAndroid بعد أن كانت متاحة على iOS فقط، […]

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