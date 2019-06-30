تأجيل جلسة البرلمان لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب

2019/06/30 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

رفع مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته لمدة ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب.

وقال مراسل “الاتجاه برس”، إن مجلس النواب رفع جلسته رقم 29، لمدة ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان مجلس النواب أجل، امس السبت، عقد جلسته الى الأحد، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

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