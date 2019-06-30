نائبة عن البصرة: التظاهرات في توسع مستمر

2019/06/30 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الأحد، أن شرارة التظاهرات بدأت خلال اليومين الماضيين وهي في توسع مستمر, مطالبة رئيس الحكومة بعدم تجاهل مطالب البصريين القانونية والدستورية.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “سبق وان قمنا بتحذير الحكومة الكف عن تجاهل حقوق اغنى محافظة في العراق في توفير الخدمات والتعينيات واطلاق نسبة البترودولار […]

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