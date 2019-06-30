2019/06/30 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wLIyj6PyOdg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل الرشيد سرمد الفاضل من مجلس النواب 2019/6/30) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل الرشيد سرمد الفاضل من مجلس النواب 2019/6/30) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).