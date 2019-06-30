تشغيل كابل الانترنت الثالث الرابط بين اوروبا وافريقيا

2019/06/30 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة جوجل عن تشغيل كابل الإنترنت الثالث التابع لها تحت سطح البحر بين أوروبا وأفريقيا، والذي ينتهي في البرتغال، ويمتد الكابل على طول الساحل الأفريقي إلى جنوب أفريقيا، مع وجود نقاط توقف في المغرب ودول أخرى.وذكرت الشركة، انه ” سيتم تشغيل الجزء البرتغالي – الجنوب أفريقي من كابل Equiano في عام 2021، […]

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