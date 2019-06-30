2019/06/30 | 12:38

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ليفربول يرغب بإعادة كوتينيو إلى أنفيلد !

الاحد

30

حزيران

2019 :

12:14 pm

27

يفكر نادي ليفربول بصورة جدية في إعادة لاعب برشلونة، البرازيلي فيليب

كوتينيو، إلى الفريق مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية

الحالية.بحسب صحيفة سبورت الإسبانية، جاء تفكير ليفربول عقب تأكيد كوتينيو أنه

لن يلعب مع مانشستر يونايتد مهما كانت الإغراءات، احتراماً لتاريخه مع

"الريدز" ولجماهير الفريق الإنجليزي، وهو ما أعجب مسؤولو ليفربول.ومن الناحية الفنية فإن كلوب يرى أن اللاعب سيمثل إضافة قوية في وسط

ملعب الفريق، ستساعده في صراعه مع مانشستر سيتي الموسم المقبل، من أجل

تحقيق الهدف الأغلى وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي. ولا يمانع برشلونة رحيل لاعبه البرازيلي، لكن في حال الحصول على عرض

مغري يوازن ما دفعه "البلوغرانا"، من أجل الحصول على خدماته منذ موسم

ونصف، ولكن غير ذلك فإنه سيتمسك باستمرار اللعب.

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