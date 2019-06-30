2019/06/30 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ المركز الخبري الوطني NNC أكد محافظ كربلاء المنتخب نصيف الخطابي، اليوم الأحد، أن ملفات الكهرباء والتربية والصحة والسياحة الدينية والاستثمار وملفي الأمن وتوفير فرص العمل أرهقت المحافظة في التقدم وتطورها عمرانيا، فيما بين أننا نعمل لحلها مع الحكومة الاتحادية.وقال الخطابي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “مجلس محافظة كربلاء وحكومتها المحلية ستعمل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطابي: 7 ملفات أرهقت المحافظة ومنعت تطورها عمرانيا المركز الخبري الوطني.

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