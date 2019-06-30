2019/06/30 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تتضمن أعراض مرض ضغط الدم المرتفع الصداع ومشكلات في الرؤية، وبالطبع هناك العديد ‏من المؤشرات غير العادية التي ينبغي محاولة إدراكها والتعرف عليها.‏ ومن بين هذه المؤشرات أو العلامات أو بالأحرى الأعراض، تلك التي يمكن ملاحظتها في ‏اليدين، وهذه الأعراض “ربما” تعني أن من يشعر بها قد يتطور لديه مرض ارتفاع ضغط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما العلامة الخطيرة التي تدل على ضغط الدم؟ وكالة خطوة برس.

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