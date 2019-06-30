وزير الصناعة يعلن افتتاح خطوط جديدة لانتاج قنابر الهاون والطائرات المسيرة

2019/06/30 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، الأحد، عن افتتاح الوزارة خطوط انتاجية جديدة لانتاج قنابر الهاون والعربات القتالية والطائرات المسيرة، مؤكدا وجود نية لدى الوزارة بتوسيع صناعاتها الحربية لتشمل انتاج انواع جديدة من الاسلحة والعتاد.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الجبوري بحث خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع الفريق هادي […]

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