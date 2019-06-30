ايران تؤكد ان العقوبات لم توقف صادراتها النفطية

2019/06/30 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، الأحد، أن العقوبات الأميركية الأخيرة على قطاع النفط في بلاده لم توقف صادرات طهران من النفط.

ونقلت وكالة "ايسنا" عن رئيس الشركة نصرالله سردشتي قوله إن "العقوبات لم توقف صادراتنا من النفط وتعاملنا مع بقية الدول في هذا الشأن".وأضاف سردشتي "الشركة الوطنية للنفط أثناء الحرب العراقية الإيرانية وعقوبات الخمس سنوات وأيضا اثر العقوبات الأخيرة لم تتوقف أبدا عن تصدير النفط".وتابع رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "الشركة الوطنية للنفط تمتلك 60 ناقلة نفط حيث استوردت 30 منهم عبر الأمارات والصين خلال السنوات الأخيرة".يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، تشمل قطاعات عدة، أبرزها قطاع النفط.وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.انتهى

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