2019/06/30 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان لقائه مع زعيم كوريا الشمالية مثمر للغاية .وقال ترامب خلال لقائه الجنود الاميركيين في قاعدة اوسان الجوية في كوريا الجنوبية :” ان لقائي مع زعيم كوريا الشمالية مثمر للغاية “.وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد التقى اليوم الاحد مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب : لقائي مع زعيم كوريا الشمالية مثمر للغاية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب : لقائي مع زعيم كوريا الشمالية مثمر للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).