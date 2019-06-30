طهران: ايران والصين في جبهة واحدة لمواجهة الهيمنة الاميركية

2019/06/30 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، الأحد، أن ايران والصين في جبهة واحدة لمواجهة التفرد والهيمنة الاميركية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.وقال جهرمي خلال لقائه السفير الصيني في طهران، إن “الشركات الرئيسية الكبرى في العالم العاملة في قطاعات انظمة التشغيل والشبكات والبنية التحتية والخدمات، هي شركات اميركية، لذا فاننا نواجه […]

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