السوداني يهاجم دولة الاصلاح: استبدلناها بدويلات عميقة

2019/06/30 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- هاجم النائب السابق محمد شياع السوداني دولة الاصلاح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال السوداني في تغريدة له ان “من ايجابيات دولة الاصلاح استبدال دولة عميقة بالوكالة الى دويلات عميقة بالاصالة مع اقصاء المستقلين من ذوي الخبرة والتخصص”.

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