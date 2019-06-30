2019/06/30 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة… اندلاع حريق قرب ساحة الاحتفالات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة… اندلاع حريق قرب ساحة الاحتفالات وكالة خطوة برس.

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