2019/06/30 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس يصوت مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، على الدرجات الخاصة، فيما يناقش ‏عدداً من مشاريع القوانين.‏ وجاء في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الأحد، أنه “سيتم قراءة عدد من ‏مشاريع القوانين مع استكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية”.‏

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يدرج فقرة التصويت على استكمال الدرجات الخاصة بجلسة اليوم وكالة خطوة برس.

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