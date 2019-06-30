أسامة عرابي - في ذكراه الحادية عشرة.. حين تغتني الرِّحلة بالصدق

2019/06/30 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسامة_عرابي في ذكراه الحادية عشرةحين تغتني الرِّحلة بالصدقأسامة عرابييشغل د.رءوف عباس حامد(1939-2008) أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، والأستاذ الزائر بجامعات طوكيو والسوربون وكيبل وإسن وهامبورج وفرايبورج"ألمانيا" وكاليفورنيا وستانفورد وجورجيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة وسواها من الجامعات العربية، يشغل لا شكَّ موقعًا متفردًا بين أبناء جيله ولِداتِهِ من مؤرخي مصر وأكاديمييها المرموقين، وهو ما ......

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