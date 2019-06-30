2019/06/30 | 12:46

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نائب يعزو تنازل بعض الكتل عن مناصبها الى الخشية من "غضب الشارع"

بغداد/...



اكد النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الاحد، ان عددا من الكتل من السياسية الرافضة الان للمشاركة في مناصب الدولة كانت قبل شهر تسعى الى عكس ذلك، الا انها استشعرت خطورة غضب الشارع وتراجعت عن ذلك.

وقال الزاملي لـ"عين العراق نيوز" ان "اغلب الكتل السياسية التي تعلن الان رفضها المشاركة في تقاسم مناصب الدولة، كانت قبل شهر تصر على المشاركة وكانت هناك مراجعات مكثفة لمدراء عامين وسفراء الى الهيئات السياسية التابعة للاحزاب من اجل اقحامهم بالمناصب او تثبيتهم".

وتابع ان "هذه الكتل تراجعت الان عن موقفها واعلنت عدم مشاركتها بعد شعورها بخطورة غضب الشارع العراقي الناقم على العملية السياسية".انتهى2

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