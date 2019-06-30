الخارجية النيابية تدين اقتحام مقر السفارة البحرينية.. سيخلق أزمة للبلد

2019/06/30 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد عضو #لجنة_العلاقات_الخارجية في #مجلس_النواب العراقي #دانا_جزا، اليوم الأحد، أن اقتحام مقر #السفارة_البحرينية أمر مؤسف، وليس في مصلحة البلد، وندينه بشدة.جزا قال لـ”الحل العراق” إن «البلد […]

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