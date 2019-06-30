“EA” تغلق ثغرة أمنية في منصتها هددت حسابات اللاعبين

2019/06/30 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اغلقت شركة الألعاب الأمريكية إلكترونيك آرتس والمعرفة اختصارًا (EA) ثغرةً أمنيةً في منصتها للعب المباشر كانت تهدد ملايين المستخدمين، حيث كانت الثغرة تتيح للمخترقين الوصول لحسابات اللاعبين والاستيلاء عليها وانتحال هوياتهم.وذكرت الشركة، انه ” تحديث EA جاء لمنصتها والسيطرة على الأمر؛ بناءً على بلاغات من شركتي الأمن السيبراني Check Point Research وCyberInt، حيث […]

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