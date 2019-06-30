2019/06/30 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مطالبات من مواطنين وحملات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي , إجراءات حكومية للحد من ارتفاع أسعار بيض المائدة , ومناشدة للمنتجين بدعم المنتج الوطني.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات حكومية للحد من ارتفاع أسعار بيض المائدة في ذي قار النعيم نيوز.

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