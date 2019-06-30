2019/06/30 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

بحسب ما ذكرت النائبة عالية نصيف في بيان لها اليوم، فإن هناك محاولات جادة داخل وزارة الكهرباء لتمرير صفقة فاسدة لصالح شركة صينية بالأمر المباشر بقيمة مليار دولار مقابل عمولة 40 مليون دولار لـ 7 مسؤولين بارزين في الوزارة.

نصيف قالت إن تفاصيل تلك الواقعة تتعلق بإحالة مشروع محطة الشمال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (40 مليون دولار عمولة لـ 7 مسؤولين .. عن فساد وزارة الكهرباء !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (40 مليون دولار عمولة لـ 7 مسؤولين .. عن فساد وزارة الكهرباء !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).