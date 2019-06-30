القبض على متهمين بتهريب 13 صهريجا محملا بالنفط

2019/06/30 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، عن ضبط 13 صهريجا محملة بمادة ‏النفط الخام، فيما اكدت القبض على 14 متهماً بتهريبها وصدقت اقوالهم قضائياً.‏

وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقاً من محققي هيأة ‏النزاهة وباشراف ومتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة تمكن ‏من ضبط صهاريج كانت محملة بمادة النفط الخام لغرض تهريبها في ‏منطقة الدير في المحافظة”.‏

وأضاف، انه “تم توقيف 14 متهماً بتهريب النفط الخام وان المحكمة اتخذت كافة الإجراءات بحقهم ‏وصدقت أقوالهم قضائياً وفقاً لأحكام المادة 3/ أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته”.

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