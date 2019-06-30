2019/06/30 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسطتمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من القاء القبض على ستة متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في محافظة واسط.

وذكرت مديرية شرطة واسط في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، ان “مكافحة مخدرات واسط القت القبض على ستة متهمين من متعاطي ومتاجري الحبوب المخدرة والمخدرات في المحافظة”.

واضافت المديرية ان “من ضمنهم متهم تم بحوزته ضبط (10) غرام من مادة الترياك وقد تم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط .. القبض على 6 من متعاطي ومروجي المخدرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط .. القبض على 6 من متعاطي ومروجي المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).