2019/06/30 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: صدور حكـمٍ جديدٍ بحق مديـر عـام المصـرف الـزراعي سابـقاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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