2019/06/30 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان حيث التقى قاضي تحقيق محكمة المشرح للتباحث في آلية التعامل مع المخالفات المضبوطة في المنافذ الحدودية .وقالت الهيئة في بيان لها , إنه ” على اختلاف عناوينها والمحالة وفق محاضر أصولية معززة بأدلة الجرم والمخالفة لغرض توحيد الجهود المشتركة وإيجاد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة المنافذ الحدودية يتباحث مع رئيس محكمة المشرح للقضاء على التهرب القانوني النعيم نيوز.

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