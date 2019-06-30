العدل تعلن افتتاح مديرية التنفيذ في محافظة كربلاء ‏

2019/06/30 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن افتتاح مديرية تنفيذ الهندية في محافظة ‏كربلاء المقدسة، وذلك لرفع مستوى تقديم الخدمات العدلية المقدمة ‏للمواطنين.‏

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