البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة اليوم والدرجات الخاصة تتصدر فقراته

2019/06/30 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الجدول، فان" التصويت على الدرجات الخاصة، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تتصدر فقراته اضافة الى استكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".انتهى..م.م

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