نائب سابق:

2019/06/30 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب السابق كامل الدليمي، الاحد، ان وزير المالية السابق رافع العيساوي يرغب بالمثول امام القضاء العراقي، لامتلاكه ادلة تدحض التهم الموجهة اليه.

وقال الدليمي ان "موضوع تبرأة وزير المالية السابق رافع العيساوي من عدمه من اختصاص القضاء العراقي"، مبينا ان "هناك رغبة من العيساوي المثول امام القضاء لرفع الظلم الذي يعتقد انه وقع عليه، حيث انه يمتلك الادلة الكافية لدحض التهم الموجهة اليه".

واضاف ان "العيساوي لديه فريق من المحامين يعملون بهذا الاتجاه"، مشيرا الى ان "العيساوي قريب من كل اركان السياسية الموجودة حاليا في السلطة".

يذكر ان عدد من صفحات المواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا تضمن ان القضاء العراقي برأ وزير المالية السابق رافع العيساوي من جميع التهم الموجهة اليه.

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