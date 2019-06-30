مصدر امني: القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية يسرقان حقائب النساء في منطقة الدورة جنوبي بغداد

2019/06/30 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة امنية القت القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية يسرقان حقائب النساء في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر ، إن "مواطنة استنجدت بدوريات النجدة بمحاولة شخصين يستقلان دراجة نارية سرقة حقيبتها"، مبينا أن "الشخصين لاذا بالفرار اثناء مشاهدتهم دوريات النجدة".

وأوضح أن "دوريات النجدة تمكنت من تعقبهما والقبض عليهما وهما مخمورين بالقرب من شارع ابو الطيارة ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد"، مشيرا الى "تسليمهم الى احد مراكز الاحتجاز الامني وفق اجراءات اصولية".

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