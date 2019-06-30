تسجيل 20 حالة غرق في ديالى بسبب السباحة.. وحقوق الانسان تحذر من

2019/06/30 | 13:29

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بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، صلاح مهدي، الاحد (30 حزيران 2019)، ما اسماها بـ&...





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