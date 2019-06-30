الجيش السوري يكبد خسائر فادحة لما يسمى بالـ”عصائب الحمراء” شمال حماة

2019/06/30 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش السوري من صد هجوم لما يسمى “قوات النخبة” في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المسماة بـ”العصائب الحمراء”، على محور الحماميات بريف حماة الشمالي.ونقلت “سبوتنيك” في حماة عن مصدر ميداني قوله: إن مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى “العصائب الحمراء” تسللت امس السبت إلى منطقة الحماميات بريف حماة الشمالي الغربي، وحاولت مهاجمة مواقع تابعة للجيش …

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